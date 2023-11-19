互別苗頭》曾玟學頭屋服務處開幕 邱鎮軍競總成立

無黨籍立委參選人曾玟學（右六）頭屋服務處開幕。（曾玟學團隊提供）

2023/11/19 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣第二選區無黨籍立委參選人曾玟學與民進黨總統參選人賴清德的頭屋聯合競選服務處，昨天開幕，國民黨立委參選人邱鎮軍也在苗栗市成立競選總部，雙方互別苗頭。

賴清德與曾玟學的頭屋聯合競選服務處成立，賴清德苗栗競總主委張輝雄、總幹事徐進榮、立委湯蕙禎、行政院中辦執行長徐定禎、苗栗黨部主委李貴富及縣議員許櫻萍、徐筱菁到場助勢，肯定曾玟學是認真為民服務的立委參選人。

曾玟學強調，從議員任內表現、年輕世代所具備的未來性，及務實提出真正能解決苗栗問題的完整政見等，自己都是更適合代表苗栗擔任立法委員的選擇。

曾玟學：政見完整務實 具備未來性

曾玟學也指出，保護鄉親是立法委員、國家公職的責任；中國對於併吞台灣的威脅與日俱增，台灣需要的是團結對抗侵略和打壓，而不是對內放話、造謠，動搖民眾堅持民主價值的信念，唯有強化國防自主、增強經濟體質並深化與民主陣營的連結，才是台灣走向世界的正道。

邱鎮軍競總成立大會，有國民黨榮譽主席吳伯雄、苗栗縣長鍾東錦、立委徐志榮、前苗栗縣長劉政鴻、前新竹縣長邱鏡淳、國民黨中央委員謝龍介、苗栗縣副議長張淑芬等多名議員，及民眾黨苗栗黨部主委馮啟彥等到場力挺。

邱鎮軍：民意放首位 地方加速前進

吳伯雄致詞表示，明年大選是遠離戰爭或接近戰爭的關鍵，懇請苗栗鄉親支持國民黨、支持認真打拚的邱鎮軍。鍾東錦強調，苗栗客家鄉親要團結，支持在地客家子弟，送邱鎮軍入國會，成為協助他推動縣政的左右手。

邱鎮軍說，他從任縣議員到轉換跑道當選苗栗市長，一直把民意放在首位，尤其苗栗縣需要加速前進，他會與尋求連任的第一選區立委陳超明合作，為地方發展帶來最大的推力與助力。

2024立委選舉

國民黨立委參選人邱鎮軍（右三）在苗栗市成立競選總部。（記者彭健禮攝）

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