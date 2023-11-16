苗栗山釀青春音樂祭 民歌、流行音樂接力唱

南方二重唱昨在記者會中演唱《海裡來的沙》，為苗栗山釀青春音樂祭暖身。（縣府提供）

2023/11/16 05:30

12/15、16兩晚在巨蛋體育館登場 12/1起免費索票

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗山釀青春音樂祭，將於十二月十五、十六日兩晚在苗栗巨蛋體育館登場，依序為「搖擺年華」民歌演唱晚會、「青春派對」流行音樂晚會，邀請民歌及流行音樂多名知名歌手，採免費索票進場，十二月一日起開放索票，苗栗縣政府歡迎民眾一同來聽歌。

民歌晚會 有鄭怡、金智娟歌手

十二月十五日的「搖擺年華」民歌演唱晚會，邀請施孝榮、王夢麟、鄭怡、金智娟、周治平及南方二重唱，將帶來多組經典歌曲。十二月十六日的「青春派對」流行音樂晚會，則邀請李千娜、家家、金曲樂團麋先生、魏嘉瑩、張語噥、田亞霍等熱力接唱演出。

流行音樂 邀李千娜、家家等人

縣府表示，活動採免費索票入場，每場五千張，兩場共一萬張，每人限索四張，索完為止。十二月一日開始發放索取，索票地點共四處，分別為青年創業指揮部、高鐵苗栗站旅遊服務中心、苗栗火車站旅遊服務中心及竹南火車站旅遊服務中心。

縣府昨為活動宣傳，由南方二重唱所帶來的《海裡來的沙》為活動暖身，南方二重唱並應縣長鍾東錦的請求帶來安可曲《恰似你的溫柔》，讓大家聽得如癡如醉。

鍾東錦表示，縣府安排的山釀青春音樂祭，有民歌也有流行歌，符合各年齡層的需求。十二月十五日民歌演唱晚會當日晚上九點，可憑證兌換米食點心盒，十二月十六日流行音樂晚會當日下午五點完成指定任務，可獲得精美好禮，都是數量有限，送完為止，並呼籲鄉親拿了門票一定要來聆聽，索票才有意義。

苗栗縣政府為山釀青春音樂祭活動宣傳，歡迎大家來聽歌。（縣府提供）

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