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明德水庫旁農地蓋「閉關中心」 未過關

宗教團體計畫在苗栗縣頭屋鄉明德水庫附近一塊農業區土地興建「閉關中心」建物設施。（民眾提供）

宗教團體計畫在苗栗縣頭屋鄉明德水庫附近一塊農業區土地興建「閉關中心」建物設施。（民眾提供）

2023/09/16 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕有宗教團體計畫在苗栗縣頭屋鄉明德水庫附近一塊農業區土地蓋「閉關中心」，因該處為自來水保護區範圍，也是石虎重要棲息地，有民眾憂心生態遭破壞。苗栗縣政府昨指出，依「都市計畫法」土地使用管制之規定，農業區不得做宗教使用，故申請也無法通過。

縣府指農業區不得做宗教使用

民眾陳情，有宗教團體於今年四月於該農地舉辦動土典禮，宣稱要蓋「閉關中心」，並預計兩年半完工，但該處位於明德水庫附近，是自來水保護區和集水區，也多次有石虎出沒，被列為石虎重要棲息地。

民眾陳情 處水源區、石虎棲地

苗縣府農業處說，該土地位屬「苗栗縣明德水庫特定區計畫」範圍，屬都市計畫農業區，依規定不能作為宗教寺廟使用，縣府於八月接獲民眾陳情後派員勘查，現擺置一個貨櫃及數個流動式廁所，無整地開挖行為，已發文給對方要求說明，否則經查察違反「農業發展條例」規定後，將移請苗縣府工商發展處依「都市計畫法」裁處六萬元並恢復農用。

目前未核准任何開發利用行為

苗縣府農業處表示，此陳情案經會簽其他單位，對方有提送水土保持計畫，但尚未獲核准，所以目前該土地都沒有獲核准任何開發利用行為，若有擅自開挖，縣府將依法速查。

工商發展處則表示，依都市計畫法台灣省施行細則第廿九條之一，宗教設施無法於農業區申請容許使用。

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