防治登革熱 頭份邀長輩縫「防蚊網」

2023/09/14 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份衛生所結合防治登革熱與預防失智，邀請長輩、里長一起動手縫製容器「防蚊網」，可套蓋於盆、桶等容器口，一方面達到阻絕登革熱病蚊孳生的功效，另一方面也讓長輩藉由「防蚊網」的縫製過程，訓練手眼協調，活化大腦，並增進彼此互動，延緩失能，預防失智症。

衛所盼縫製過程 預防失智

苗栗縣迄今有兩例本土、一例境外登革熱病例，縣府通令全縣十八鄉鎮市動員防治。頭份市衛生所在調查各村里的病媒蚊過程中，發現菜園中很多積水容器，縱使加蓋也不緊密，易導致病媒蚊密度居高不下。

衛生所主任徐春仕與公衛護士以蚊帳為延伸，聯想到用「防蚊網」套在積水容器上面防止蚊蟲飛入，讓民眾可以儲水種菜，又可阻絕登革熱病蚊孳生。

適逢每年九月為國際失智症月，頭份市衛生所規劃結合預防及延緩失能、防治登革熱病媒的議題，昨天舉辦「縫製防蚊網拒當養蚊人！失智長者動手憶起來」，邀請長輩一起動手縫製防蚊網。

縣長鍾東錦妻子陳美琦、頭份市長羅雪珠，及縣議會副議長張淑芬、議員陳光軒、徐功凡等人，也跟著長輩們一起用現成的紗網裁切成容器蓋口大小，再手縫鬆緊帶收邊，製成防蚊網。

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