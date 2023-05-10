廢棄物入侵苗縣 議員促設檢舉機制

2023/05/10 05:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣議會昨召開定期會，縣議員曾玟學質疑每週都有廢土及廢棄物等入侵苗栗縣傾倒，已淪為廢棄物天堂，他要求苗栗縣政府建立明確檢舉機制，請民眾勇於檢舉，獲縣長鍾東錦應允，並指示苗栗警察局加強巡邏查察；另議員陳光軒建議將原住民族事務中心回復改為「原民暨族群事務處」，鍾東錦認為此想法，與他不謀而合，允諾逐步來推動。

曾玟學質詢說，最近四個月來，每週都出現廢棄物、廢土等新聞，去年遠雄醫療園區用地也被人傾倒廢棄物，還放火燒掉，已淪為廢棄物天堂；建議苗縣府建立明確的檢舉機制，民眾發現隨意傾倒廢棄物，立即通報公部門，民眾即可透過類似網站，了解追查、裁罰及後續追蹤現況。議員温俊勇也關心垃圾焚化爐底渣去化、再利用議題。

鍾東錦指出，廢棄物入侵問題，已請苗栗警察局加強巡邏查察，至於建立完整檢舉機制，將請環保局盡速研議；而焚化爐產生的底渣，苗縣府正研擬自治條例，會加強處理；至於焚化爐產生的飛灰掩埋，環保署的政策是利用過去的垃圾掩埋場，挖起垃圾分類、焚化後，利用空間掩埋，會選擇鄉鎮來試辦。

另，陳光軒質詢表示，過去他與其他議員多次反映推動將行政處及計畫處整併，把原住民族事務中心回復到原民處，苗栗是多元社會，他建議將原民處改為「原民暨族群事務處」，讓客家、閩南文化等藉此處來統整。

鍾東錦指出，原民族事務中心回復為原民處，是他的政見，一定會做，至於哪個局處合併，會做最好的安排，時間點可能是有局處長、參議退休時進行調整。

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