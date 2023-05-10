桃竹竹苗定期月票 1200元送審

「中彰投苗」及「桃竹竹苗」兩大生活圈定期月票，包括公共自行車使用。 （記者張勳騰攝）

2023/05/10 05:30

竹竹苗方案未包含捷運為699 中彰投苗適用非台中市民為999

〔記者張勳騰／苗栗報導〕針對「中彰投苗」及「桃竹竹苗」兩大生活圈的定期月票計畫書，引發通勤族關切，苗栗縣長鍾東錦昨在縣議會議中指示縣府工務處追蹤兩大生活圈方案的討論進度，兩大生活圈定期票目前共規劃三種票價，已提報交通部審查中，一旦定案，將廣為宣導，供鄉親選擇最有利方案。

苗縣以南、北兩大生活圈規劃

苗縣府工務處表示，隨著各生活圈日益緊密，包括台鐵、捷運、市區公車及公共自行車等公共運輸的定期月票方案，近幾個月來備受通勤、通學族的關切；苗縣府初步提出「中彰投苗」及「桃竹竹苗」，亦即南、北兩大生活圈的定期月票計畫書送交通部審查。

工務處長古明弘指出，在中彰投苗初步規劃的定期月票方案中，苗栗縣的購買對象適用非台中市民，售價為九百九十九元，可使用的運具包括台鐵、捷運、公路客運、市區公車及公共自行車。另在桃竹竹苗定期月票方案中，區分為「竹竹苗定期票」及「桃竹竹苗定期票」二種，售價分別為六百九十九元及一千二百元，惟「竹竹苗定期票」目前可使用的載具未包括捷運項目。

古明弘表示，兩大生活圈的定期月票事宜，是依照近三年每種運具實際搭乘人數去推估的結果，將於五、六月間進行討論，一經定案會立即廣為宣導，供鄉親參考、選擇。

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