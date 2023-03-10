苗縣高接梨穗寒害 獲現金救助

今年農曆春節前後一波波寒流及低溫侵襲，苗栗縣高接梨嫁接的梨穗出現霜害、凍傷情形。（記者彭健禮攝）

2023/03/10 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕今年農曆春節前後一波波寒流及低溫侵襲，苗栗縣高接梨嫁接的梨穗出現霜害、凍傷情形，經苗栗縣政府邀集農政相關單位勘查，損害率二成到五成不等，已達農業天然災害現金救助標準，並獲農委會核定公告，即日起到廿日受理申辦現金救助，每公頃六萬二千元。

每公頃6.2萬 20日前受理申請

高接梨是苗栗縣重要經濟作物之一，栽種面積達一千二百五十六公頃，每年十二月到隔年二月是高接梨嫁接梨穗的適應生長期。但今年一、二月接連出現低溫天候，縣內卓蘭、大湖、三灣等多個鄉鎮反映梨穗受影響，農友接連「翻刀」，嫁接情況也不佳。

日前經苗縣府農業處邀苗栗農業改良場、農糧署及鄉鎮公所人員鑑定災損，勘查結果梨穗損害率約廿至五十％，已達農業天然災害現金救助標準的廿％以上，以全縣受損面積統計，也達五％的救助標準，提報農委會核定。

農業處指出，苗栗縣高接梨穗的農業天然災害現金救助，前天已由農委會核定並公告，損害率達廿％以上的農民，即日起到廿日，可到在地鄉鎮市公所申請辦理，救助額度標準每公頃為六萬二千元。

農業處表示，近年極端氣候情況愈來愈明顯，政府提供救助金額不無小補，但畢竟無法和農民投入的成本相比，農委會已開辦梨產品相關保險，建議農民可多投保以分散天然災害風險。

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