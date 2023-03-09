老屋自主更新 苗縣府設輔導團

2023/03/09 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣約有四成建築、計十萬六千棟屋齡逾卅年，縣府爭取中央經費補助成立自主更新輔導團，昨天啟動，並邀全縣第一件民間自提都更業者分享成功經驗。縣府工商發展處表示，輔導團將提供有都市更新意願或需求的民眾相關諮詢服務，並協助申請補助計畫，盼藉此推動縣內更新老舊建築。

全縣4成建物逾30年 達10.6萬棟

全縣第一件自提都更案在竹南鎮慈裕段四十五筆土地、一千二百六十九坪，業者林明松分享，都更前建築物老舊，部分閒置空宅傾倒，部分都市計畫道路未開闢，出入通道僅兩至三公尺寬。

開課、提供諮詢、助申請補助

因土地產權複雜，都更案從二○一二年啟動前置作業拜訪地主、協調取得同意等，全案於二○一八年三月核定都市更新計畫及權利變換計畫並公告實施，活化再生為廿一戶透天住宅及十六戶五層樓公寓，並開闢範圍內的八公尺計畫道路，新生宅預計今年底完工。工商發展處長詹彩蘋表示，自主更新輔導團成立後，將在三月卅一日至四月廿九日於苗栗市、頭份市及竹南鎮等鄉鎮市開設共計四十二小時的更新人才培訓課，課程內容包含自主更新補助、申請流程、案例介紹及Q&A等。另，都市計畫範圍內屋齡廿年以上的建築物，有都更意願或需求的民眾，洽詢自主更新輔導團04-23762062，或工商發展處都市計畫科037-559906。

縣長鍾東錦表示，推動都市更新並不容易，需要民眾與政府同心協力，同時，縣府團隊也需要研議具體策略規劃及修正更適切且適合縣內的都市更新執行機制及模式，也請輔導團隊就執行面之需求和縣府齊心配合，替縣民謀得最大利益。

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