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    苗縣改善5校老舊廁所 獲補助1700萬

    苗縣5校獲補助經費1700萬，改善老舊廁所。 （記者蔡政珉攝）

    苗縣5校獲補助經費1700萬，改善老舊廁所。 （記者蔡政珉攝）

    2023/03/08 05:30

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕教育部正推行校園老舊廁所整修方案，苗栗縣也有不少學校存有廁所老舊問題，立委陳超明昨邀教育部國教署官員，到海線竹南、通霄、苑裡三鎮五校會勘，縣長鍾東錦也出席關心，獲補助經費一千七百餘萬元改善五校共二十一間老舊廁所。國教署表示，行政院已核定補助，預計下個月就能撥付款項。

    國教署會勘竹南、通霄、苑裡鎮

    眾人首站前往竹南鎮竹興國小，多間廁所鋼筋外露、天花板出現塌陷，明顯影響師生如廁安全。通霄鎮新埔國小室外廁所是學生室外課時距離最近的廁所，同時也是遊客、里民經常使用的空間，但由於靠近海邊部分結構已鏽蝕，且廁所設施也多半故障，學校目前只能暫時封閉廁所。

    天花板塌陷、結構鏽蝕、設施故障

    苑裡鎮苑裡國小育英樓啟用甚早，已超過使用年限，設施也出現故障，為確保學生安全，學校只能關閉廁所，使得在育英樓上課的學生，只能別處使用，十分不便。苑裡客庄國小A棟東側三間廁所已超過使用年限，設施也同樣出現故障，學生如廁必須到另外一側使用。

    另，苑裡鎮中山國小中山樓廁所因早期設計緣故，內部空間配置不佳 ，設備也壞損，師生如廁不便。

    政院已核定經費 下個月撥付

    出席會勘的教育部國教署國中小組組長林祝里說，行政院已經核定改善全台老舊廁所改善計畫經費，同時，考量通膨因素，也會參酌調整工程款，且預計最慢下個月就能撥付款項，讓老舊廁所改善計畫能順利發包。

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