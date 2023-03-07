後龍原遠雄健康園區 招商不順利

後龍原遠雄健康園區前天發生火警。（苗縣消防局提供）

2023/03/07 05:30

〔記者蔡政珉、張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮遠雄健康生活園區原規劃做醫療園區，後來遠雄集團退出後開發許可廢止，目前已回復到農牧用地，苗栗縣政府目前仍以「醫療用途」招商，但並不順利；該用地前天傳出無名火，至於此二十．六公頃的用地，未來要如何活化利用，苗栗縣政府秘書長陳斌山指出，縣府目前正進一步評估、研議。

前天竄無名火 原因待釐清

位於台七十二線快速道路後龍交流道旁的原遠雄健康生活園區，五日傍晚五點二十五分許傳出火警，因土地內多雜草與廢棄物，火勢撲滅不易，消防人員於昨晚截稿仍在處理散落四處的廢棄物餘燼。

因延燒產生濃煙，也引發後龍鎮民抱怨，不少民眾聞到刺鼻臭味，且因風勢大臭味四處飄散，大表難以忍受。至於起火原因？代管土地的苗栗縣政府衛生局已報警，盼相關單位調查、釐清。

後續活化 縣府仍在研議

遠雄集團原本申請後龍鎮國有財產署所有的土地興辦健康生活園區BOO案（興建、擁有、營運），並於二○一一年與苗縣府簽約，但遠雄集團後來因故申請解約，更向內政部申請停止興辦事業計畫，苗栗縣政府搭建圍籬封閉，等待活化利用。

陳斌山表示，遠雄集團退出後開發許可廢止，該二十．六公頃的土地已回復到農牧用地，苗縣府目前仍以「醫療用途」招商，但並不順利，至於該土地未來要如何活化利用，縣府正進一步評估、研議。

後龍原遠雄健康園區以「醫療用途」招商不順利。 （記者張勳騰攝）

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