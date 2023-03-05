國道1號中港溪橋改建 通行將「無痛」接軌

國道一號中港溪橋因應防洪需求，正辦理改建，工程經費近四．九億元，將新建新南下車道橋及改線，接著北上車道改線平移到原南下車道，最後拆除舊北上車道橋，預計明年九月完成。（記者彭健禮攝）

2023/03/05 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國道一號苗栗縣中港溪橋因應防洪需求，正辦理改建，工程經費近四．九億元，將新建新南下車道橋及改線，接著北上車道改線平移到原南下車道，最後拆除舊北上車道橋，預計明年九月完成；施工期間，中港溪橋仍維持南北雙向各三車道通行，力求「無痛」接軌。

南北雙向 維持三車道通行

國道一號中港溪橋，依經濟部水利署二○一五年十月公告「中港溪主流治理計畫」，橋梁有橋長不足及橋梁底低於計畫堤頂等阻礙水流影響通洪，若遇大洪水恐對橋梁造成衝擊進而影響交通安全，因此必須改建。改建工程於去年九月開工，預計明年九月完工，工程範圍北起一百一十四．一公里南迄一百一十五．三公里，全長一千二百公尺。

長1.2公里 預計明年9月完工

因國道工程不能像平面道路工程動輒封閉交通施工，為了兼顧車流通暢，往往都是「穿著衣服改衣服」。因此，中港溪橋改建，主要分三大階段，第一階段為新建新南下車道橋及改線，第二階段為北上車道改線平移到原南下車道，最後階段為拆除舊北上車道橋。

負責督工的高公局第一新建工程處第一工務所表示，中港溪橋改建目前正進行新建新南下車道橋施工，作業需占用外側路肩，因此將南下車道寬度由三．六五公尺縮減為三．二五到三．五公尺。

第一工務所也指出，新建新南下車道橋完工後，原南下車流即改線行走新南下車道，與之後北上車道改線道原南下車道，程序僅要一晚即可完成。但也提醒用路人行經道路施工管制區路段，請減速慢行，依指示牌面及導引牌面行駛。

另外，公路總局苗栗工務段辦理台七十二線廿七．五公里坡面保護與橋梁維修，封閉客屬大橋到出磺坑匝道東向路段，不少用路人抱怨，改道銜接的通行交通號誌時相秒數，未能配合，車流容易回堵；苗栗工務段表示，有關客屬大橋路口東行左轉以及出礦坑匝道匯入的兩處交通號誌燈相，已請廠商適度調整秒數，以利消化車流。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法