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    大千竹南醫院 3年內開發興建

    大千醫療社團法人規劃興建大千竹南醫院，圖為醫院完工示意圖。（苗縣府提供）

    大千醫療社團法人規劃興建大千竹南醫院，圖為醫院完工示意圖。（苗縣府提供）

    2023/03/04 05:30

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市、竹南鎮人口成長迅速，但所處的中港溪地區，屬於三級偏遠地區的次醫療區域。大千醫療社團法人於竹南鎮購地規劃興建大千竹南醫院，並完成土地變更，苗栗縣政府近日公告發布實施，將於三年內開發興建，啟用後預計提供四百五十床急性一般病床、一百六十二床特殊病床，提升苗北地區醫療量能。

    頭份市、竹南鎮人口成長迅速，但所屬的苗北中港溪地區，依據二○一九年十一月衛福部公告，每萬人口醫師數小於十位，屬於三級偏遠地區的次醫療區域。大千醫療社團法人申請在竹南鎮獅山親子公園附近，規劃四百五十床急性一般病床、一百六十二床特殊病床，經費廿三．五億元，打造地上十三層樓、地下三樓的「區域級教學醫院」。

    612病床 提升苗北醫療量能

    該計畫於前年七月獲衛生福利部同意籌設，但因計畫用地為甲種工業用地，必須變更為醫療專用區，經苗縣府完成都市計畫書圖公開展覽、說明會等程序後，於去年五月經內政部都市計畫委員會審議通過。縣府公告自今年二月廿四日起發布實施，將於三年內開發興建。

    23.5億 打造區域級教學醫院

    大千醫療社團法人表示，會依衛福部及相關單位要求的時程逐步完成，以利盡快提升苗北地區醫療服務量能，同時也承諾營運後十年內投入五千萬元補助經濟困難病人、規劃免費交通接駁車、認養社區周邊路燈等措施回饋地方鄉親，提升當地生活品質。

    苗栗縣政府工商發展處也表示，後續苗栗縣府也配合此案，將進行大千竹南醫院北側道路（國祥街）拓寬工程，預計今年五月辦理都市計畫變更程序，變更工業區為道路用地，以確保醫院啟用後周邊交通順暢，以及緊急醫療車輛進出無礙，避免耽誤黃金救援時效。

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