苗栗》竹南幸福巴士上路 首年免費搭

中央補助、企業捐贈，竹南首批幸福巴士通車了。（記者蔡政珉攝）

2023/03/02 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮公所獲交通部公路總局經費補助三百餘萬元，加上陳清波文教基金會創辦人陳榮秋、廣源造紙董事長謝廣源各捐贈一百萬元，及公所自籌兩百餘萬元，共計七百四十七萬六千元，添購兩輛幸福巴士，昨天舉辦通車典禮，宣告上路，第一年免費搭乘。

平日服務偏區 假日串連景點

竹南鎮公所表示，幸福巴士規劃平日（週二至週五）以服務偏遠地區民眾往返市區為主，假日則以串連鎮內各景點假日則以串連鎮內各景點，如天仁茶文化館、四方牧場、竹南啤酒廠、崎頂新樂園、龍鳳漁港、假日之森、親子之森、長青之森、官義渡公園、龍鳳宮、慈裕宮、獅山多功能運動公園、四方鮮乳酪故事館等。

鎮公所指出，竹南鎮地理環境呈現南北狹長型，邊陲鄰里與市中心距離甚遠，致偏遠居民交通不便，故透過爭取幸福巴士，盼能增加鎮內大眾運輸工具，並配合鎮內竹南、崎頂二個火車站、十五個YouBike站點，提供鄉親更便捷交通及推動鎮內觀光發展。

另，為服務身障朋友，這兩輛幸福巴士皆改裝為無障礙大客車，可容納十三人座及一座輪椅。民眾可上竹南鎮公所官網、官方臉書粉絲專頁等查詢「路線、班次時刻表」等資訊。

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