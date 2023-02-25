2千萬整建 頭份六合綜合運動場啟用

六合國小分校預定地綜合運動場揭牌啟用，溜冰運動學子率先體驗。（記者彭健禮攝）

2023/02/25 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市六合國小預定地，原為兩座籃球場及一座溜冰場的簡易運動場，經苗栗縣政府爭取教育部補助經費，加上縣府配合款，以近二千萬元整建，增設五人制足球場及簡易廁所等，昨天揭牌啟用，提供在地鄉親一處綜合運動活動場地。

苗縣府教育處說明，六合國小分校預定地簡易運動場整修計畫，獲教育部體育署核定計畫總經費一千九百七十萬三千二○六元，其中體育署補助一千五百三十萬元，其餘由縣府自籌。

新建五人制足球場一座與中央草皮整修、整建滑輪溜冰場、籃球場、網球場及入口廣場地坪作為停車場，及新增有無障礙及親子廁所的貨櫃式廁所等。

苗栗縣長鍾東錦、議員蕭詠萱、陳光軒、曾玟學與教育處長葉芯慧及頭份市代會主席温宜靜等人共同為嶄新的綜合運動場揭牌，並鳴槍讓滑輪溜冰運動學子率先體驗。

縣長鍾東錦表示，全民運動是中央政策，感謝中央支持，六合綜合運動場有完善的溜冰、足球、籃球場域，可以提供學子與附近居民使用。

尤其滑輪溜冰場翻新過後希望能就近讓頭份溜冰選手在此場地完善安全的訓練，也期待在整建過後的運動場能培育更多運動好手，代表苗栗爭取更多榮耀。

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