苗140縣道區間測速 排除高架路段

苗栗縣一四○縣道區間測速，執法十個月取締超速破一萬件，引發地方反彈，縣府決議當地區間測速範圍排除高架路段。（記者彭健禮攝）

2023/02/25 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣一四○縣道區間測速，執法十個月，取締超速破一萬件，引發地方反彈，尤其有近七公里為高架路段，石虎上不去，爭取撤除。經道安會報討論，及苗栗縣政府、地方多次會勘後，決議當地區間測速範圍排除高架路段，調整為高架路段前後實施，並增設一支固定式測速照相桿。

苗栗縣警察局表示，經費四百多萬元，已由縣長簽核，待收到公文回覆，即可上網發包施作。

區間測速 改為高架路段前後實施

一四○縣道連結苑裡鎮、三義鄉及卓蘭鎮，為縣內的南橫公路，也是卓蘭鎮民重要聯外道路，因石虎保育，苗縣府在卓蘭路段設有近九公里長的區間測速，速限六十公里，於去年三月卅一日起執法，之後卓蘭居民、水果產業運輸車輛罰單「接不完」，引發地方反彈。縣警局統計至今年一月卅一日，共取締一萬○六百七十件，平均每個月一千件。

取締超速破一萬件 引發民眾反彈

尤其一四○縣道的區間測速路段中，有近七公里是高架路段，居民認為「石虎幾乎不可能上去」，高架路段的區間測速反而是多此一舉。縣議員楊恭林也多次在議會質詢要求縣府重視地方民眾的權益。

增設一支固定式測速照相桿

此爭議經道安會報討論，及苗縣府、地方多次會勘後，在兼具石虎保育、行車安全及交通便民之下達成共識，當地區間測速範圍排除近七公里長的高架路段，調整為高架路段前後的「十六．二公里到十七．二公里」、「廿三．一公里到廿五．一公里」，並於廿公里的高架路段下坡處，增設一支固定式測速照相桿。

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