太空產業基地 「台灣晉陞」苗市廠4月啟用

台灣晉陞太空股份有限公司進駐苗栗市大坪頂，作為太空科技產業發展基地，廠房預計今年4月可正式啟用。（苗栗縣政府提供）

2023/02/24 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台灣晉陞太空股份有限公司進駐苗栗市大坪頂，作為太空科技產業發展基地，公司高層前天偕同日本的太空專家，低調前往苗栗縣政府拜會，說明廠房預計今年四月可正式啟用，且未來五年預計再投資一百億元，預估可創造一千個的高科技人才就業機會。

未來五年 預計再投資一百億

台灣晉陞太空公司總部位於苗栗縣竹南鎮，是台灣首家民營航太火箭製造商及小型衛星發射服務提供商，斥資近十四億元，購入苗栗市大坪頂地區原為歐麗旺電機公司廠址及周邊土地共二萬坪，作為太空科技產業發展基地。

斥資近十四億 購入大坪頂土地

台灣晉陞太空公司總經理偕同來自日本的太空專家等人前天下午低調前往苗縣府拜會；縣長鍾東錦也率領縣府團隊歡迎，期許苗栗發展成為台灣太空科技產業的重鎮。

苗縣府工商發展處表示，台灣晉陞太空購入的土地屬丁種建築用地，可做工業使用，並已取得工廠登記，就近與晉陞在苗栗竹南總部連接，預計今年四月可正式啟用。經了解，此園區台灣晉陞太空將完全自用，作為公司運載火箭開發及製造之用，同時也將作為低軌微衛星星群未來量產的重要場域。

工商發展處指出，台灣晉陞太空深耕苗栗近七年，已投資將近四十億元，且未來五年預計再投資一百億元，預估可創造一千個高科技人才就業機會。

對此，苗栗市長邱鎮軍也表示，市公所樂觀其成，而晉陞購入土地鄰近苗栗市第三公墓，目前公所已完成市立納骨堂，正逐步推動遷葬，未來可騰出九公頃多土地，目標打造新興產業園區。

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