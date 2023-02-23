苗縣運動員留縣培訓 81人獲補助

苗縣「優秀運動選手留縣培訓扎根計畫」，有十二校八十一人受惠。圖為福興武術國中小學運動選手。（記者蔡政珉攝）

2023/02/23 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府於前縣長徐耀昌任內通過「公私立高級中等以下學校優秀運動選手留縣培訓扎根計畫」，訂定補助十六種運動項目優秀選手。根據苗栗縣政府教育處統計，目前已有十二所學校八十一位優秀運動員受惠。

訂定補助16種運動項目

縣府教育處指出，計畫培育項目包括田徑、桌球、羽球、網球、柔道、角力、武術、跆拳道、射箭、木球、游泳、滑輪溜冰、籃球、排球、棒球（含女壘）、足球等，以縣內體育班學校運動專項為主。

教育處表示，目前包括大同高中、興華高中、苑裡高中、苗栗農工、苗栗高中、竹南國中、致民國中、頭屋國中、建國國中、明仁國中、大倫國中、福興武術國中小學皆有優秀縣內運動員獲補助。

依運動項目比賽名次補助

培訓費補助，田徑、桌球、羽球、網球、柔道、角力、武術、跆拳道、射箭、木球、游泳、滑輪溜冰等項目，依比賽名次每人補助一千至三千元不等。籃球、排球、棒球（含女壘）、足球等，依學校及教練認定，以法定下場比賽人數為該次比賽補助名額，並依參加賽事組別及名次，每人每月補助一千至五千元不等。

目前就讀福興武術國中小學的學生徐翊庭，為通霄鎮在地圳頭子弟，是獲補助學生之一。他從國小五年級起接觸武術，也萌生興趣，愈練愈有心得，認為補助經費，能讓他安心留在縣內升學，並繼續深造武術實力。

教練陳昭凱︰獎金有助人才留縣

縣立苑裡高中教練陳昭凱說，獎金有助於留住縣內優秀人才，避免長期培養的優秀選手外流外縣市，而留在縣內可以持續接受熟悉教練指導；教練也更了解選手優缺點，可幫助選手更上一層樓。

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