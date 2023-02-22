苗客虧損 2線減班1學生專車停駛

苗客建議通勤學子搭「五八○八」至後龍「十班坑」站下車，轉搭新竹客運「五六六九」到苗栗市區。（記者彭健禮攝）

2023/02/22 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗客運往返新竹、苗栗的「五八○一」、「五八○二」兩條路線班次，將於三月一日起減班；另行駛逾卅年的西湖鄉學生專車，已於廿日取消。苗栗客運表示，因營運成本考量，往返新竹、苗栗的兩路線共減六班；西湖鄉學生專車僅二到五名學生搭乘，所以取消，鄉內另有「五八○八」路線，可供通學利用。

往返新竹、苗栗5801、5802 共減6班

苗栗客運說，苗栗縣人口不比大都會，客運經營本就不易，加上近年來受疫情影響，連年虧損，前年底決算，虧損近六千萬元；去年底決算，也虧損約五千萬元。公司只得變賣土地資產、咬牙苦撐，近年來陸續檢討路線，合併、減班，多條路線已減班十五％到廿五％。

苗客表示，三月一日起，「五八○一」（經頭份、明德），由原往返的四十三班，減為三十九班；「五八○二」（經竹南、頭份、明德），由原有八班，減為六班。減班數不多，時刻表略有異動，另「五八○三」也調整發車時刻，已一併公告於公司官網。

西湖學生到苗栗市 須換線轉乘

另，行駛逾卅年的西湖鄉學生專車，已於廿日取消，引發學生家長抱怨不便。苗客說明，早年西湖鄉到苗栗市就讀學生多，公司為服務通學需求，於上午六點卅五分提供一班學生專車，以「五八一五」路線基礎，從西湖鄉市區走山區鄉道到苗栗市區，但如今搭乘專車學生數寥寥無幾，往往僅有二到五人，已苦撐多年。

苗客說，但公司還有通苑往返後龍的「五八○八」路線行駛西湖鄉台一線，建議通勤學子可以搭乘至後龍「十班坑」站下車，轉搭新竹客運「五六六九」到苗栗市區。

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