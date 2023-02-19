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    首頁　>　苗栗縣

    《苗栗》竹客5668A停駛 20日起轉乘上路

    2023/02/19 05:30

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕新竹客運「五六六八A」路線停駛，衝擊通霄等海線地區學子通學。立委陳超明邀集公路總局等相關單位會商，將以新竹客運「五六六九」與苗栗客運「五八○八」轉乘銜接方式因應，廿日起實施。

    竹客「五六六八A」往返通霄鎮與苗栗市，也是通霄等海線地區就讀苗栗高中、苗栗農工、苗栗高商、建臺高中等四校四、五十名學子通學倚賴的交通工具。因「五六六八A」停駛，這群通勤學子學期開學起，上下學路途變得「千里迢迢」，家長急得跳腳。

    陳超明國會辦公室接獲陳情，於十六日邀公路總局、縣府工務處、新竹客運、苗栗客運及校方等會商，統合調控竹客與苗客車班，以轉乘銜接方式填補「五六六八A」停駛的路線缺口，決議從廿日起實施。

    工務處表示，原搭乘竹客「五六六八A」學生，將可由通霄站改搭苗客「五八○八」，至後龍「十班坑」站下車轉搭竹客「五六六九」到校；放學則反之。

    竹客因營運成本考量，於去年起陸續減班或停駛苗栗縣路線，造成卓蘭、大湖及獅潭等山線偏遠地區居民交通不便。多位鄉鎮首長近期在縣務會議中反映，縣長鍾東錦指示工務處及早因應；工務處近來逐一拜會卓蘭、大湖、獅潭、銅鑼、三灣等鄉鎮公所，輔導爭取公路總局「公路公共運輸服務升級計畫」幸福巴士補助，解決偏遠地區交通問題。

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