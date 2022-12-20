128縣道通霄段拓寬動工 2024年完工

2022/12/20 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣一二八縣道通霄鎮路段拓寬案爭議許久，經多次舉辦說明會後，陸續送交相關報告給交通部公路總局，獲得公路總局同意補助一．九億元拓寬，惟歷經七次招標，昨天終於動工，將拓寬通霄鎮苗三十六線路口至烏眉國中段，長約兩千三百二十公尺、寬度十五公尺，預計二○二四年八月完工。

苗栗縣政府工務處指出，一二八縣道為聯絡濱海之通苑地區與山線苗栗、銅鑼、公館主要幹道，但因路幅過小出現大型車輛與機車搶道現象，險象環生，地方爭取拓寬已久。

附近疑為石虎棲地 增設生態廊道

工務處表示，因當初工程預定範圍超過烏眉國中，但農業處調查發現該處有石虎出沒跡象，因此縮小工程範圍，確定通霄交流道附近苗三十六線入口至烏眉國中無石虎出現蹤跡，立即推動工程作業，但工程也將加入生態廊道等生態友善設施，以兼顧生態平衡。

之前反對者認為，一二八縣道確實曾發生石虎路殺事件，且附近為淺山區域，極有可能為石虎棲地，拓寬案若確定，將影響生態保育。

苗縣府則積極辦理招標作業，但因經費材料上漲以及生態環境評估等因素，流標五次，經重新檢討預算後再上網招標，最終歷經七次上網招標才順利決標，昨天由苗栗縣長徐耀昌、立委陳超明以及地方民意代表等人持鏟動土，共同為工程焚香祝禱順利平安。

未來完工後，將可有效提升一二八縣道交通服務水準及行車安全，並且完善銅鑼科學園區至海線地區主要聯絡道，促使地方增加相關經濟產值，增加就業人口。

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