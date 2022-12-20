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    歷史建築通霄神社休憩所 修復完工

    歷史建築通霄神社休憩所完工，點交由鎮公所維護。（記者蔡政珉攝）

    歷史建築通霄神社休憩所完工，點交由鎮公所維護。（記者蔡政珉攝）

    2022/12/20 05:30

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣歷史建築通霄神社神官宿舍（現稱休憩所），因老舊損壞，苗栗縣政府獲文化部補助一千一百萬經費進行修復，於前年四月底開始修復，最近完工，經驗收後昨天交給通霄鎮公所維護管理。

    驗收後 交給鎮公所維護管理

    苗縣府文觀局文化資產科指出，當時為了修復休憩所，找到符合法規擁有相關經驗廠商，花費不少功夫，加上修復工程需要大量木材用料，相關成本較一般公共工程高，導致廠商投標意願低，讓文觀局相當苦惱，後來總算順利進行。

    通霄神社神官宿舍（休憩所）顧名思義為提供當時通霄神社神官休憩用，至今已有八十年歷史，是地方珍貴文化資產。當時不少民眾看到通霄神社神官宿舍（休憩所）現況，都憂心忡忡，擔憂歷史建築可能真的「走進歷史」，讓通霄鎮珍貴的文化資產因此消失。

    曾討論委託藝文團體推展觀光

    至於點交給通霄鎮公所後，休憩所用途也受到關注；通霄鎮公所指出，之前曾討論過是否委託地方藝文團體推展文化與觀光，但因鎮長更替，將等待新鎮長上任後討論。

    地方人士指出，通霄神社休憩所是地方重要文化資產，位於通霄鬧區，民眾前往虎頭山休憩時會經過，而一旁通霄神社更是著名景點，期盼鎮公所能多推廣相關藝文或成為活絡觀光節點。

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