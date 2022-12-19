大湖採莓泰安泡湯 週休兩天18萬人次湧入

時序入冬，遊客湧入大湖、泰安地區採草莓、泡溫泉。 （資料照）

2022/12/19 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣大湖鄉草莓栽種面積冠全國，有「草莓王國」美名，時序入冬，鄉內浪漫台三線道路兩側草莓園，已可見鮮紅莓果結實纍纍，也宣告今年度草莓季的到來；而鄰近的泰安鄉有「美人湯」，吸引遊客前往泡湯放鬆身心。寒流襲台，苗栗警方估計，前天及昨天湧入約六萬車次、十八萬人次進入大湖與泰安地區。

警方啟動草莓季交通疏導

苗栗縣警局指出，十七日正式啟動草莓季交通疏導勤務，動員轄區五個分局、交通及保安警察隊約兩百名警力投入，並針對交通要道台七十二線與客屬大橋、台三線與台七十二線、台三線與台六線、國道一號頭屋及三義交流道等易壅塞路段加強疏導。

寒流襲台，警方估計前天及昨天週休假期湧入前往泡湯及採草莓的遊客達六萬車次、十八萬人次，比上兩週增加。

紓解車流 可使用替代道路

苗栗警方為紓解車流，提醒用路人使用替代道路，包括國道三號（南下、北上）匯出苑裡交流道接續行駛一四○縣道 （西向），再左轉台三線（北上）；國道一號（南下）匯出苗栗交流道接續行駛台六線，左轉台七十二線，右轉台三線（南下）；國道一號（北上）轉國道四號匯出台三線交流道繼續北上。

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