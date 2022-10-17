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    首頁　>　苗栗縣

    《苗栗縣議員選情初探系列報導 第三選區》8搶5 3人拚連任2老將回鍋

    2022/10/17 05:30

    記者蔡政珉／專題報導

    苗栗縣議員第三選區（通霄鎮、苑裡鎮）應選席次為五席（含一席婦女保障名額），共有八人角逐，現任議員張可欣轉戰通霄鎮長、民進黨籍議員鄭宗國決定不再參選，新人力拚老將，選情激烈。

    現任縣議員中，陳品安、張顧礫與徐永煌尋求連任；而本屆落選頭、前苑裡鎮代孟文源捲土重來；本屆各轉戰苑裡鎮長、通霄鎮長的前縣議員劉寶鈴、周玉滿也回鍋參選；至於新人則有民進黨提名的翁杰、台灣民眾黨提名的傅郁揚。

    張顧礫為前苑裡鎮長張鉦雧之子，被地方稱為「張家班」，人脈豐沛且長期深耕基層，本屆首度挑戰縣議員即高票當選，實力不容小覷。

    徐永煌為前通霄鎮長，同樣出身政治世家，雖在鎮長任內涉及貪污案，本屆轉換跑道在通霄鎮得票受影響，但在苑裡鎮狂得近三千票，順利當選，為少數可在兩地都得到高票的候選人，基層實力被看好。

    陳品安早期曾參與「苑裡反瘋車」抗爭，擁有台大法學碩士學歷及律師證照，與通苑地區結下良緣，本屆以政治素人之姿參選，高票當選，積極服務地方，同樣實力堅強。

    劉寶鈴是前苑裡鎮長張榮松的媳婦，曾任兩屆縣議員，本屆雖參選苑裡鎮長失利，這次回鍋參選，勤走基層，實力不弱；周玉滿參選本屆通霄鎮長雖失利，但長期深耕地方，熱心為民服務，來勢洶洶。

    翁杰擔任立法院副院長蔡其昌助理，也獲蔡其昌站台，更是民進黨唯一提名，雖是新人但具有潛力；孟文源本屆成為落選頭，不過同樣持續服務，也有不少人看好；傅郁揚則已連任兩屆通霄鎮代，問政認真，代表民眾黨開疆闢土，具相當的實力。

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