文化新苗栗 徐定禎推「好客」3主張

民進黨苗栗縣長候選人徐定禎提出客家政見，完善「文化新苗栗」城市願景。（徐定禎提供）

2022/10/17 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕民進黨苗栗縣長候選人徐定禎昨天提出「好客政見」客家政見三大主張，將由教育環境著手推廣客語文化，主張推動客英雙語教育、發展苗栗客語本位教材，並強化客家文化永續發展，完善「文化新苗栗」城市願景，更期望在客家大縣苗栗縣獲得更多選民青睞，爭取勝選。

兼顧語言傳承 提升孩子國際競爭力

徐定禎表示，以苗栗市僑育國小為例，為縣內首座以客英雙語轉型實驗小學，成功獲得客委會與教育部等資源挹注，不但兼顧語言傳承，更能透過雙語教學，讓孩子更具國際競爭力。

徐定禎指出，他當選後將搭配中央政府「推動國家語言整體發展方案」及「二○三○雙語政策」雙軸並行政策，除了落實國家語言保存與發展，也致力提升學子英語力，在這兩軸線上，能爭取更多的預算支持。

補強師資 規劃成立教材編寫中心

第二項主張，協助教育現場補強師資、發展苗栗客語本位教材，並將由苗縣府成立教材編寫中心，以華語書寫，融合客家生活文化，發展苗栗的客家本位教材，進而在縣內重點客庄地區實施，讓孩子在學習過程了解家鄉、族群的文化。

預算部份將結合行政院客委會與教育部資源，持續補強教育現場師資可能不足的問題，同時建立獎勵制度，讓苗縣府成為學校及老師的後盾。

充實藝文能量 打造節慶、客庄大節

第三項主張，強化客家文化永續發展，將充實客庄藝文能量，提供社區藝文團隊支持，持續養成客庄藝文能量；打造在地文化節慶，協助在地團隊與公所，結合在地藝文能量與人才，發展自己獨特地方日，搭配相關活動與民間力量，深化對在地支持，永續客庄發展；推出精彩在地客庄大節，縣府將主動協助地方辦理縣內重點客家大節，以最精彩的文化內涵，成就客庄文化大縣。

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