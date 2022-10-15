徐定禎辦「童樂派對」 相約週六午后

民進黨苗栗縣長候選人徐定禎（右二）於頭份競選總部安排「禎朋友童樂派對」系列活動，於今天下午起到選前的週六下午，規劃文青市集與親子表演，邀請手作小物、美食攤商進駐現場及表演活動。（記者彭健禮攝）

2022/10/15 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕民進黨苗栗縣長候選人徐定禎提出許多親子政見，並於頭份競選總部安排「禎朋友童樂派對」系列活動，於今天下午起到選前的週六下午，規劃文青市集與親子表演，邀請手作小物、美食攤商進駐現場及表演活動，展現徐定禎要為苗栗注入創新活力，打造親子同樂宜居城市的決心。

今起到選前 週週邀親子同樂

徐定禎昨與縣議員候選人徐筱菁、邱毓興等人一同為「禎朋友童樂派對」系列活動宣傳，並邀請「DINO石頁家」雞蛋糕及牛舌蔥油餅餐車、小丑藝人等暖身造勢，吸引不少長輩帶著家中小朋友參與。尤其是恐龍造型雞蛋糕童趣滿滿，獲得孩子們喜愛，人手一盒大啖美味，而貓熊人偶一出現，更是擄獲孩子們的心，長輩們也直呼可愛拿出手機開心合影。

青創市集．美食．手作．表演

徐定禎表示，「禎朋友童樂派對」親子文創市集除了要打造親子同樂小天堂，也是提供青創朋友發揮的平台。選舉並非只有候選人交鋒，透過歡樂溫馨的活動讓所有鄉親能夠一起參與更是重要，因此規劃今天起到選前的週六下午三點半到五點半，在頭份競選總部前廣場舉辦市集、安排不同的主題和表演，邀請大朋友、小朋友一起來到現場，看表演同樂。

徐定禎也說，這次提出了許多親子政見，包含設立親子館、公辦民營幼托中心，推動增加公園共融遊具，期許小朋友們能夠快樂長大。此外，行政院在今年八月起，第一胎育兒補助也從每月三千五百元增加到五千元，第二胎、第三胎的津貼額度也增加，他當選後一定會和中央共同攜手，落實「零到六歲國家跟你一起養」政策。

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