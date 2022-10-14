謝福弘批鍾東錦一再欺騙選民

國民黨苗栗縣長參選人謝福弘要求鍾東錦退選，以示負責。（謝福弘團隊提供）

2022/10/14 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦在今年五月召開記者會，自曝曾犯通姦、殺人未遂罪及接受管訓，承諾「若有殺人證據就退選」，近日卻被爆料三十五年前曾犯傷害致死罪，立法院民進黨團昨要求鍾「守諾退選」。國民黨苗栗縣長參選人謝福弘昨也批鍾不適合領導苗栗縣，再次要鍾立刻退選，以示負責。

謝福弘六日在縣黨部主委劉政鴻、立委徐志榮、前縣長傅學鵬的陪同下召開記者會，要求鍾東錦兌現承諾退選。謝福弘昨重申，大家知道鍾有很多前科，但鍾卻一再欺騙選民，不願意說清楚有多少前科，這種不誠信的人，根本不適合領導苗栗縣，所以他強烈要求鍾兌現承諾，立刻退選。

時代力量苗栗縣長參選人宋國鼎表示，鍾東錦涉及傷害致死案件，經他與立委邱顯智於十月初召開記者會揭露後，鍾東錦陣營一直都是避重就輕。

宋國鼎：鍾否認到底 對被害人二次傷害

宋國鼎指出，該案是法院三審判決定讞，根據判決書內容，確實已經有人死亡，是鐵一般的事實；鍾東錦要怎麼面對自己說過「殺人就退選」一事，這是鍾自己的事情。但面對一條無辜失去的生命，鍾否認到底的態度，對無法為自己說話的被害人是二次傷害，全體苗栗縣民也無法接受。

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