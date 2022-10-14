列4大罪狀 民進黨籲鍾東錦退選

民進黨立法院黨團昨指出，無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦曾犯下傷害致死等罪，應信守承諾立刻退選。 （記者方賓照攝）

2022/10/14 05:30

〔記者陳政宇、楊丞彧／台北報導〕曾承諾有殺人證據就退選的無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦，近日被時代力量爆料三十五年前曾犯下傷害致死罪。立法院民進黨團昨指出，鍾東錦曾犯下通姦、流氓管訓、殺人未遂、傷害致死等罪，應信守承諾、立刻退選。

承諾有殺人證據就退選 如今被爆35年前犯傷害致死罪

民進黨團昨召開「苗栗拒絕殺人縣長，前科累累鍾東錦到底犯了多少罪？」記者會。黨團幹事長羅致政表示，國民黨不敢提名、也不敢太批判的苗栗縣議長鍾東錦，到底還犯了多少罪？他今年五月在參選記者會上輕描淡寫年輕時期的荒唐，卻忽略民眾對他過去所作所為的嚴正態度。

黨團副書記長吳玉琴盤點，第一、鍾東錦承認當時遭提告妨害家庭，以現在司法觀點就是「通姦罪」。第二、鍾東錦自述曾經被移送管訓。第三、鍾東錦透露「拿西瓜刀劃破同學肚皮，內臟都能看到，好在是輕傷」，這是殺人未遂。此外，鍾東錦近日又被爆料「傷害致死罪」，這是一九八七年五月在台北市錦州街所發生的案件，他最後被判刑三年九個月。

立委沈發惠指出，鍾東錦承諾「有殺人證據就立刻退選」，現在證明的確有殺死人，對這樣前科累累的縣長參選人，苗栗縣民真的要三思。

黨團副書記長林楚茵則向鍾東錦喊話，「人生不是打game，按下reset鍵就能重來」，鍾別想透過重新設定人設，在臉書張貼形象照或文青文，就能抹滅過去犯下的罪行。

對於民進黨團昨要求鍾東錦退選，鍾指是「民進黨的選舉奧步」，時代力量立委王婉諭隨後貼出三十多年前的判決書內文打臉，並問鍾東錦（原名鍾朝平）「是忘記了，還是害怕想起來？」

「是忘記了還是害怕想起來？」

王婉諭貼出判決書打臉鍾東錦

王婉諭貼出最高法院七七年度台上字第二八四六號判決書的內容，「上訴人（鍾朝平）、沈OO與薛OO即共同以傷害之犯意，以腳踢已在地上之胡OO頭部等處，致其右上前額挫傷，…合併顱內質泛性蛛網膜下腔出血，送醫不治死亡。」

王婉諭批評，鍾東錦面對一條無辜逝去的生命，不但沒有反省悔過，甚至裝作沒發生，談何誠信？王婉諭奉勸鍾履行承諾退選，也要記得把檢舉獎金十萬元發給苗栗縣長參選人宋國鼎和立委邱顯智。宋、邱兩人十月三日召開記者會，揭露鍾東錦曾犯下傷害致死案件並被判刑，並拿出當年新聞報導與判決書佐證。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法