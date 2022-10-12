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    首頁　>　苗栗縣

    全栗節電、包租代管 22日起推廣

    苗栗縣政府昨啟動全栗節電暨包租代管系列推廣活動，將搭配摸彩，獎品豐富。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣政府昨啟動全栗節電暨包租代管系列推廣活動，將搭配摸彩，獎品豐富。（記者張勳騰攝）

    2022/10/12 05:30

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府工商發展處為落實節電及包租代管三三三政策，全國首創同步推廣全栗節電暨包租代管系列活動，二十二日至十一月十九日將展開十八鄉鎮市巡迴宣導，並安排摸彩，獎品豐富；縣長徐耀昌昨在啟動儀式中指出，盼透過此活動，讓苗栗縣朝向「節能永續」及「居住正義」願景。

    苗縣府積極推動節電工作，連續六年獲得全國評比的佳績，尤其，二○二○年更榮獲全國節電評比銀獎，非六都縣市第一名，今年為優化能源使用效率與落實居住正義，除繼續增加節電，並納入社會住宅包租代管推廣工作，擬訂整合性計畫，辦理全國首創同步推廣節電與包租代管活動。

    工商發展處副處長吳俊賢說明，此次計畫以二個月為一個階段，將分四個階段推動，預計將辦理志工培訓、十八鄉鎮市巡迴宣導、教師研習工作坊、節電調查，同時啟動全宅能源調查、能源弱勢關懷計畫、三十場節電小教室，並在明年辦理成果發表會，分享在節電及包租代管方面的工作成果。

    徐耀昌也抽出山線大湖鄉、海線竹南鎮、中港溪頭份市，當巡迴宣導至這三個鄉鎮市時，將會抽出各一支iPhone手機，同時巡迴各鄉鎮市時還會抽出電視、腳踏車、禮券、除濕機等獎品。

    徐耀昌指出，居住安心、節能永續、照顧弱勢是縣府重要施政目標，盼透過此巡迴宣導提升鄉親節電意識，並推廣「三稅有減免、三年有服務、三費有補助」包租代管三三三政策，朝「全栗節電」及「弱勢安居」的目標努力。

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