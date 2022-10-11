謝福弘合體韓國瑜 號召正藍軍╱徐定禎︰被高雄不要的人支持

民進黨苗栗縣長參選人徐定禎（徐定禎提供）

2022/10/11 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕國民黨提名的苗栗縣長參選人謝福弘近來積極展現「正藍軍」氣勢，除邀請前總統馬英九前天陪同掃街拜票，昨天於國慶日公布與前高雄市長韓國瑜合體影片和相片，強調「韓國瑜用行動力挺謝福弘」。民進黨苗栗縣長參選人徐定禎則反批，苗栗鄉親必須思考，難道不支持殺過人的參選人，只能支持高雄人不要的韓國瑜所力挺的參選人嗎？

謝福弘昨指出，韓國瑜在國慶日復出，但在正式復出協助藍營參選人之前，先與國民黨提名的他一起拍攝影片，兩人並以韓國瑜名句「莫忘世上苦人多」，再加上「苦民所苦謝福弘」，宣示韓國瑜支持謝福弘的立場。

謝福弘也指出，韓國瑜認為正藍軍根本沒有什麼分裂，因為謝福弘就是國民黨唯一的提名候選人，分裂的說法明顯是在混淆視聽。

韓國瑜表示，因為謝參選時的狀況和他非常像，當初他出戰高雄時沒什麼人看好，但是經過「他自己不懈的努力」終於翻轉戰局。謝福弘則說，，選戰一開始也打得艱難，但是在多場的問政說明會中，感受到鄉親的鼓勵與選情持續升溫，只要繼續耕耘努力，一定能為國民黨贏得勝選。

鍾東錦︰選舉是選參選人

而被視為造成藍軍分裂的無黨籍參選人鍾東錦對此強調，選舉是選個人，選民會依參選人的特質選擇支持對象。鍾東錦並表示，韓國瑜選總統期間，他負責在苗栗招兵買馬，相信韓國瑜是有情有義男子漢。

徐定禎則分析說，謝福弘近來屢邀藍營總統級的重量級人士相挺，對分裂的苗栗縣藍營而言，選民可能會部分歸隊改挺謝福弘。

不過，徐定禎話鋒一轉，認為藍營支持者必須思考，難道不支持殺過人的參選人，只能支持高雄人不要的韓國瑜所力挺的參選人嗎？徐強調，兩成多的藍營支持者希望換黨執政，應該力挺有執政經驗的徐定禎，翻轉苗栗。

國民黨苗栗縣長參選人謝福弘（左）強調自己是正藍軍，昨公布與韓國瑜的合照。（謝福弘提供）

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