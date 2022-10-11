徐定禎、陳時中參香 共勉翻轉苗、北

民進黨苗栗縣長參選人徐定禎（前右）昨天與台北市長參選人陳時中（前中）、前副總統陳建仁（前左）前往白沙屯參香。 （徐定禎提供）

2022/10/11 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕民進黨苗栗縣長參選人徐定禎昨天與台北市長參選人陳時中、前副總統陳建仁合體，前往全國重要信仰中心拱天宮參香，以及將於今天凌晨舉辦燒王船儀式的五雲宮參拜，誠心祈求除瘟驅疫，而徐、陳兩人彼此共同目標都是要為下一代的未來，翻轉台北、翻轉苗栗。

白沙屯合體 祈求除瘟驅疫

陳時中表示，擔任衛福部長時曾與徐定禎會談，討論苗栗高齡人口與醫療資源缺乏問題，再合體祈求國泰民安，疫情早日退散。

徐定禎表示，苗栗白沙屯是全台宗教信仰重心，白沙屯拱天宮媽祖信仰者遍佈全台、參拜香火鼎盛，而白沙屯五雲宮三十年一次的「迎聖五朝王船醮」，更是苗栗地方宗教盛事，特別是今年燒王船儀式，象徵送走侵擾全台的疫情，苗栗鄉親早已期待多時要共赴盛會，祈求平安。

徐定禎肯定陳時中敬神、愛人

徐定禎指出，媽祖進香和燒王船等宗教盛事，飽含信徒對未來的寄託與期待，也保留台灣民俗工藝技術代代相傳，這次祭典新造的王船便是耗時三個月依循古法製作，是台灣珍貴且獨特的文化。

徐定禎也說，前衛福部長陳時中是出席葫蘆寺九聖關渡宮會香大典唯一完整參與祭典的台北市長參選人，從小細節就能看出陳時中對傳統信仰的重視，「敬神、愛人」尊敬神明的首長，才能衷心愛護人民，這才是台灣人要選出的首都市長。

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