徐耀昌開鍘案 朱中央留中不發

無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦（右2）昨上午馬不停蹄，先後舉辦後龍、頭屋競選總部成立大會，徐耀昌（左2）也接連站台力挺。（鍾東錦團隊提供）

2022/10/09 05:30

〔記者施曉光／台北報導〕今年百里侯選戰國民黨在苗栗縣出現分裂，所屬現任苗栗縣長徐耀昌違紀支持已遭開除黨籍的苗栗縣長參選人鍾東錦，地方黨部最近提報建請中央考紀會撤銷徐耀昌黨籍，但據了解，黨主席朱立倫持事緩則圓，「留中不發」態度。黨內透露，考量如果現在就「大開殺戒」，等於是打斷與苗栗縣派系的連結，無助選情，因此投票前中央考紀會將不會觸碰本案，留待選後視情勢演變再做動作。

謝陣營要求黨堅壁清野

不過，國民黨苗栗縣長參選人謝福弘團隊對黨中央將徐耀昌撤銷黨籍案「留中不發」頗有微詞，謝陣營部分人士主張黨中央應立即堅壁清野，以免一堆觀望的力量會轉向鍾東錦陣營，但黨中央認為應該事緩則圓，朱立倫前天面對媒體詢問時，就以不針對單一個案為由，拒絕表態。

鍾東錦除有一掛議員支持，還獲得擁有人馬與行政資源的徐耀昌力挺，國民黨在苗栗縣的組織動員能量是否出現欲振乏力的景況？

一位熟知藍營組織運作的人士坦承，動不了的現象難免會有，但傳統的黨部系統仍正常運作，只是苗栗的派系影響力還是很大，「因為鍾議長當了二年的地方黨部主委，所以影響比較大！」這位人士也強調，最近苗栗的固本會報輔選活動，情況都還算好。至於黨部的組織動員活動，鍾東錦與徐耀昌難道沒反制？這位人士說，「有啊，只要中央黨部有長官下去的場，他們就會在旁邊另外搭一場」。

黨內人士指出，徐耀昌的考紀案，原則上中央考紀會要等適當時機處理，而且會拖到選後再與其他違規助選案件一起決定，目前不急著單獨處理，等於是給徐耀昌一個迴旋空間，期待徐能「回頭是岸」。

此時開殺戒 切斷與派系連結

這位人士強調，鍾東錦已被開除黨籍，其他人不可能在此時大開殺戒，否則等於是將國民黨與苗栗縣派系的連結全部切斷。該人士說，藍營在苗栗縣這一局狀況比較複雜，不像是棄誰保誰，而是地方派系內鬥的問題，因此黨中央要保留一些彈性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法