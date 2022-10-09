力挺鍾東錦 徐耀昌砲打劉政鴻

無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦（右）昨先後成立後龍、頭屋等競選總部，縣長徐耀昌（左）也接連站台力挺。（鍾東錦團隊提供）

2022/10/09 05:30

宣示正統藍軍

馬今陪謝福弘掃街

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國民黨在苗栗的內訌越演越烈，國民黨籍縣長徐耀昌昨天繼續幫無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦站台，並嚴詞批評國民黨苗栗縣黨部主委劉政鴻在縣長任內規劃的後龍醫療園區政策是「打假球」。國民黨縣長參選人謝福弘今天則獲得前總統馬英九的奧援，馬將陪同謝福弘前往竹南、頭份傳統市場掃街拜票，宣示謝福弘才是正統藍軍。

鍾東錦昨天一口氣成立後龍、頭屋、竹南等三鄉鎮競選總部，徐耀昌也連續站台力挺。其中，後龍鎮是謝福弘競選總部主任委員、前縣長劉政鴻的大本營，徐還特別向後龍鄉親解釋，劉政鴻縣長任內規劃成立新港高中及後龍醫療園區無法推動的原因。

劉政鴻在苗栗縣長任內，曾規劃將後龍高鐵特區內的新港國民中小學，改制為擁有高中部的完全中學，並推動後龍醫療園區，但劉卸任後，接任的徐耀昌並沒有接續，傳出地方頗有微詞。

徐耀昌針對新港高中未能順利成立一事解釋說，接任縣長時，抽屜裡一毛錢都沒有，但成立一個高中得花五、六億元，且教育部規定新設高中方圓五公里以內不能有其他公立高中，若縣政府要設，就得自籌財源。徐說，當時苗栗縣內多所公私立高中校長、家長會長，都來求他不能設新校，否則原有的公私立高中會關門。基於種種考量，才停止籌辦新港高中。

對於後龍醫療園區部分，徐耀昌則說，當初是遠雄集團要與中國醫藥大學附設醫院合作設立，但他詢問中國醫藥大學附設醫院的主管機關教育部，「連教育部都不知道，這是打假球」。

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