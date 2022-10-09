不甩國民黨 徐耀昌續站台挺鍾東錦

鍾東錦（右2）昨上午馬不停蹄，先後舉辦後龍、頭屋競選總部成立大會，徐耀昌（左2）也接連站台力挺。（鍾東錦團隊提供）

2022/10/09 05:30

無視黨紀處分 苗栗藍軍分裂加劇

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣長徐耀昌於二日公開替被國民黨開除黨籍的縣長參選人鍾東錦站台，國民黨苗栗縣黨部已提出「撤銷黨籍」建議，不過徐耀昌昨天依舊「不甩國民黨」，還一口氣替鍾東錦連站三台。對此，國民黨苗栗縣黨部主任委員劉政鴻表示，對於徐耀昌違反黨紀的議處案，已呈報黨中央處理中，會再蒐集證據提報黨中央。

鍾成立競選總部 徐一口氣連站三台

鍾東錦昨天依序在後龍、頭屋、竹南成立鄉鎮競選總部，徐耀昌也接連站台力挺。徐耀昌向在場鄉親力薦鍾東錦，並細數鍾東錦於議員、議長任內，勤走苗栗十八鄉鎮市，是目前所有縣長參選人中，最有能力、也最適合接任下屆縣長者。

對於徐耀昌無視黨紀處分，接二連三替鍾東錦站台的行為，劉政鴻強調，縣黨部考紀會一致決議對徐耀昌「撤銷黨籍」處分，已呈報黨中央考紀會，會再蒐集後續證據提報，供黨中央考紀會裁奪。國民黨提名縣長參選人謝福弘競總則表示，選戰不會因徐耀昌為誰站台而受影響，因為謝福弘才是正藍軍。

縣黨部建議撤銷黨籍 黨中央未決定

鍾東錦因國民黨「排黑條款」，未能獲提名，但鍾在國民黨提名謝福弘參選後，依舊逕行登記參選，被國民黨開除黨籍。國民黨也規定黨員未經報備核准，不得為非國民黨籍的參選人站台。

不過，鍾東錦頭份競總二日成立，徐耀昌壓軸現身，首次公開站台，國民黨苗栗縣黨部考紀會於五日議決撤銷徐耀昌黨籍，並提報黨中央審議，黨中央尚未對徐耀昌做正式處分。對於可能面臨黨紀處分，徐耀昌多次表示「黨中央要怎麼做就怎麼做，我沒有意見，無所謂」。

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