是否贊成撤銷徐耀昌黨籍 朱立倫不表態

國民黨昨在黨部舉辦竹竹苗聯合政見記者會，圖左起新竹市長參選人林耕仁、新竹縣長參選人楊文科、苗栗縣長參選人謝福弘、黨主席朱立倫、秘書長黃健庭。（記者叢昌瑾攝）

2022/10/08 05:30

〔記者施曉光／台北報導〕今年苗栗縣長選舉藍營出現內訌，現任縣長徐耀昌日前為違紀參選並被黨中央開除黨籍的縣長參選人鍾東錦站台，被苗栗縣黨部考紀會決議建請撤銷黨籍，國民黨主席朱立倫昨日出席「科技連線、未來驚艷」竹竹苗聯合政見記者會時，面對媒體詢問是否贊成撤銷徐耀昌黨籍，不願表態，只說他不針對進行中的案件表達意見。

對於鍾東錦再三強調自己是「正藍軍」，朱立倫表示，這次選舉國民黨提名的每一位參選人，都是代表國民黨的正藍軍，他希望所有選民都要認清楚，並支持國民黨實實在在、清清白白的參選人。

國民黨苗栗縣長參選人謝福弘則說，徐耀昌過去參選立委、縣長，都獲得黨的提名，如今支持鍾東錦的作為，不僅違反黨紀，也辜負黨的栽培及苗栗鄉親的支持。他並強調，苗栗需要一位能創造幸福、守護家園，而且公正無私，可以讓苗栗縣抬頭挺胸的縣長。

國民黨昨邀集新竹縣長參選人楊文科、新竹市長參選人林耕仁與謝福弘在中央黨部合體召開「科技連線、未來驚艷」竹竹苗聯合政見記者會，推出科技產業再發展、跨區域交通要建設、客家文化續發揚、竹竹苗醫療共好以及回饋基金助農業等五大聯合政見。

朱立倫指出，三位竹竹苗縣市長參選人的共同最大特色就是符合中道、理性、務實的條件，實在做事、清白做人，對地方充滿了解與熱情，未來會落實區域共同政見，一起合作努力。

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