苗栗藍軍互打 徐定禎籲集中選票

民進黨縣長參選人徐定禎呼籲支持他的鄉親更要團結拚下去，懇請「大力拉票、返鄉投票、集中選票」。（記者彭健禮攝）

2022/10/08 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣國民黨縣長參選人謝福弘、無黨籍縣長參選人鍾東錦，兩陣營互批投機、沒誠信，交火越演越烈，搶奪藍軍支持。民進黨縣長參選人徐定禎表示，他開大門走大路，最新民調支持度暫居第二，僅略低鍾東錦一．一％，呼籲支持他的鄉親更要團結拚下去，懇請「大力拉票、返鄉投票、集中選票」，年底一起「大、返、集」！

民調緊追 顯示民心思變

依據中華亞太菁英交流協會昨公布苗栗縣長選舉民調，「苗栗縣長選舉支持度」鍾東錦以廿一．八％領先，徐定禎則以二十．七％緊追在後，宋國鼎十一．五％，謝福弘八．七％，無意見者有三十七．四％。

推動浪潮 讓苗栗政黨輪替

此外，「換人換黨做做看同意度」同意者占四十三．五％、不同意者占三十四．三％，無意見者占二十二．二％。徐定禎競選總部認為，與徐定禎勤走基層所感受到鄉親渴望改變的氛圍相符，顯示苗栗民心思變，將持續推動這股民意浪潮，讓苗栗政黨輪替。

徐定禎表示，這份民調雖顯示鍾東錦目前民調最高，但鍾於日前被爆出曾犯傷害致死案件，卻用「戒嚴時代的黑牢」來為自己開脫，並對謝福弘陣營質問其是否會兌現承諾退選的誠信問題，也沒有向鄉親說清楚講明白。

另，徐定禎說，鍾東錦團隊指稱有國民黨參選人到他的問政說明會，徐澄清「我的原則一直都很簡單，就是開大門走大路」，該參選人是為了自己的選舉努力、也沒有在他的問政說明會為其他縣長參選人拉票。徐並認為，鍾東錦反而應該檢討，「為何這些人不參加你的活動？」

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