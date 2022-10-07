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    首頁　>　苗栗縣

    苗栗藍軍互打》謝福弘、鍾東錦混戰 要對方退選

    鍾東錦陣營反擊謝福弘等人黑箱政治，才是詐騙集團。（圖：鍾東錦團隊提供）

    鍾東錦陣營反擊謝福弘等人黑箱政治，才是詐騙集團。（圖：鍾東錦團隊提供）

    2022/10/07 05:30

    謝痛批鍾沒有誠信 鍾反控謝才是詐團

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦曾於五月召開記者會自爆過去的「黑歷史」，並聲明若有他殺人事證就退選，但鍾三日被時代力量踢爆曾犯傷害致死案件。國民黨苗栗縣長參選人謝福弘等人昨要求鍾兌現承諾退選；鍾東錦陣營則反擊謝等人黑箱政治，才是詐騙集團。

    謝營籲下架鍾：還給苗栗淳樸善良

    謝福弘昨在縣黨部主委劉政鴻、立委徐志榮、前縣長傅學鵬陪同下，要求鍾退選。謝指出，鍾將拿西瓜刀劃破別人肚皮、腸子外露，說成「輕傷」，被挖出傷害致死案件，又說是「坐黑牢」，根本是滿嘴胡說八道。謝福弘指出，鍾曾開記者會聲明若有其殺人事證，就會退選，政治人物最重要的就是誠信，呼籲鍾「自己講過的話，自己要負責」。

    劉政鴻也說，兩年前，鍾與徐志榮、謝福弘到他家，鍾親口向他說三次「報告劉縣長，只要我當縣黨部主委，我絕對全力輔選謝福弘選縣長」，結果鍾利用此職務，部署參選。傅學鵬也說，他接受更生人，但以目前看到鍾的言行，讓他感嘆「難道政治就要這樣一直騙嗎？」呼籲善良、正義的鄉親，把鍾及其同路人下架，還給苗栗淳樸善良。

    鍾營反擊：謝參選是密室協商產物

    鍾東錦競選總部則反擊，謝陣營組合是黑箱政治、密室協商下的產物。鍾東錦參選之初，就以最誠實的態度召開記者會，說明過去的出身與背景，反觀打著國民黨旗號的傅學鵬、劉政鴻，一是在過去「傅綠合」策略下贏得政治籌碼，一是幫民進黨支持的徐定禎站台來打擊國民黨縣長徐耀昌。

    國民黨苗栗縣長參選人謝福弘等人昨要求鍾兌現承諾退選。（記者彭健禮攝）

    國民黨苗栗縣長參選人謝福弘等人昨要求鍾兌現承諾退選。（記者彭健禮攝）

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