對手爭議多 徐定禎「有信心勝選」

民進黨苗栗縣長參選人徐定禎。（記者林旻臻攝）

2022/10/06 05:30

〔記者林旻臻／台中報導〕民進黨昨天在台中市長參選人蔡其昌競選總部，舉行「翻轉中台灣記者會暨行動中常會」，民進黨苗栗縣長參選人徐定禎表示，苗栗縣議長、無黨籍縣長參選人鍾東錦近日面臨許多爭議，民意支持度將開高走低，國民黨苗栗縣長參選人謝福弘則會開低走高，在投票日當天出現「死亡交叉」，而他會持續「開高走高」，非常有信心能贏得選舉，翻轉苗栗。

徐定禎說，他是苗栗土生土長的客家人，長久以來，苗栗不是派系就是國民黨一黨專政，他這次有信心能夠翻轉局勢，撕掉「苗栗國」標籤，找回苗栗人的尊嚴。

徐定禎分析選情指出，從民調看，過去他與鍾東錦各有擁護者，不過鍾東錦遭揭露曾涉傷害致死案，民意支持度「已經到天花板了」，接下來會開高走低，謝福弘則會開低走高，兩人支持度「死亡交叉」那天，應該就是投票日十一月廿六日；自己會持續「開高走高」，贏得勝選。

徐定禎表示，民進黨這次陸海空三軍齊發，陸軍勤走掃街拜票，辦了將近八十場小型座談會，未來預計辦到二百場左右；海戰方面，苗栗隊集結所有議員、村里長等參選人，以人海戰術展現團結力量；空軍方面，感謝民進黨立院黨團總召柯建銘引薦他的子弟兵鄭宏輝到苗栗輔選。

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