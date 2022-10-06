苗栗扛債 徐定禎︰爭取最多資源挹注

民進黨苗栗縣長參選人徐定禎強調，苗栗要早日恢復財政健康，唯有支持他翻轉，才能改變苗栗未來的命運。（徐定禎團隊提供）

2022/10/06 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣長徐耀昌於前天完成任內最後一次施政總報告，說明他於任內還債八十九億元。不過，民進黨苗栗縣長參選人徐定禎指出，這些償還金額是縣府財政接受中央控管而規定必須要還的結果，他強調，苗栗要早日恢復財政健康，唯有支持他翻轉，才能改變苗栗未來的命運，替苗栗爭取最多資源挹注。

批評徐耀昌沒積極還債

徐定禎說明，徐耀昌任內多次提及自己的還債能力，但其實徐耀昌所謂還債八十九億元，是中央接管苗栗縣財政後，要求縣府提出償債計畫，並監督縣府必須繳還的最低債務金額，並沒有積極的還債。

徐定禎競總依據財政部於九月下旬公布的最新各級政府公共債務統計表顯示，苗栗縣迄今年八月底，一年以上債務二百一十二億元、未滿一年債務一百五十五億元，舉債比率依舊都是全國最高，仍嚴重超過公共債務法舉債上限。

徐定禎競總發言人曾玟學表示，依照縣府償債計畫每年僅以規定最低還債金額，苗栗縣財政要到二○四七年，債務才能降低至公共債務法舉債上限以下，恢復健康的財政狀況。然而縣府的年度預算中，有高達八成五的是公職人員薪資、社會福利、日常業務等經常性預算，因此，對於苗栗縣來說，建設和計畫執行的關鍵，經常在能否從中央帶資源回來。

總統相挺 與中央一條心

徐定禎表示，苗栗鄉親因縣府財政赤字，建設停滯、發展緩慢、福利縮水，於日前雜誌民調的縣市長施政滿意度排名倒數第二，只贏過台北市長柯文哲，顯示鄉親心中都充滿不滿與失望，也對苗栗未來充滿焦慮。

徐定禎保證，他有蔡英文總統及民進黨立院黨團掛保證，他當選縣長後就是中央地方一條心，有能力替苗栗爭取最多資源挹注，是最有能力帶領苗栗脫胎換骨的人選。

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