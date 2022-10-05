苗縣公職選舉 1參選人資格不符

2022/10/05 05:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣選舉委員會已完成地方公職人員選舉參選人資格審查，登記參選的九百四十四人，僅苗栗市民代表第二選區一名參選人，因曾違反選罷法判刑確定，而不符資格，審議通過名單將送中央選舉委員會做最後審定。

苗栗縣選委會指出，年底「五合一」選舉，共有九百四十四人完成登記，其中縣長選舉五人登記，應選出一人，鄉鎮市長三十四人登記，應選出十八人，縣議員七十三人登記，應選出三十八人，鄉鎮市民代表三百一十五人登記，應選出一百八十九人，村里長五百一十七人登記，應選出二百七十五人，最近已完成資格審查。

苗縣選委會表示，縣長、縣議員參選人，均通過審議，僅苗栗市民代表第二選區一名參選人不符資格，其餘鄉鎮市代及村里長登記參選者都符合資格。

苗縣選委會指出，依選罷法第二十六條第三款規定，曾犯刑法第一百四十四條之罪，經判刑確定，不得登記為候選人，這名登記為巿代的參選人，因涉及「搓圓仔湯」違反公職人員選舉罷免法規定，被判處應執行一年三個月，併科罰金四十萬元確定，因此，不符候選人資格。

此外，苗栗縣警察局竹南分局獲悉苗栗縣後龍鎮海寶里韓姓里長參選人涉有幽靈人口妨害投票之嫌，苗栗地檢署於三日傳喚韓男及涉嫌虛偽遷移戶籍之九位民眾到案說明，經檢察官蔡明峰偵訊後，韓男涉及刑法第一百四十六條第二項妨害投票犯罪嫌疑重大，諭知五萬元交保，另九位民眾請回。

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