苑裡零售市場重建 標案延宕

火災燒毀將近四年，苑裡公有零售市場重建工程標案延宕。 （記者蔡政珉攝）

2022/08/01 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮公有零售市場於二○一八年九月份清晨發生大火，七百平方公尺、八十四個攤位付之一炬。歷經部分建物登錄為歷史建築以及清運工程拖延，苑裡鎮公所六月底預估七月份可上網招標工程標案，但公開閱覽時因有意投標的營造廠提出許多疑問，苑裡鎮公所預計工程標案將延宕到八月第二週再上網。

苑裡鎮長劉秋東說，原本希望七月底前可以順利讓工程標案上網，早日使工程標出並盡快修復，不過既然廠商有疑義，依法規需在公開閱覽時回覆相關問題。

苑裡鎮公所指出，因廠商對於攤位設計與登錄為歷史建築部分如何施工等，認為目前設計可能較難施工，故提出相關疑問，所以鎮公所必須一一說明，才能讓工程標案順利上網，工程標案預計將在八月的第二週上網。

苑裡鎮公所表示，目前向經濟部等單位爭取約兩億元經費，若屆時不足額將由鎮庫支應。而新市場目前規劃九十四攤於非歷史建築部分，歷史建築則包括本館、別館等共設置五十二攤。

至於其他設計，新建的苑裡鎮公有零售市場預計為三層樓建築，並包含地下室，除店舖外，也會設置哺乳室、書局、冷凍儲藏室、管理室、卸貨空間等。

另外，由於市場來往採買民眾相當多，也規劃設置停車空間，汽車停車格三十四個、機車停車格四十七個，而汽車停車格包括室外與地下室空間。

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