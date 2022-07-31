對位彩繪民宅 白沙屯五雲宮牌樓變完整

白沙屯五雲宮透過水保局農村再生計畫，在民宅外牆利用對位技巧，彩繪補上「被擋住的一角」，讓牌樓「神還原」，成為地方特殊街景。（記者彭健禮攝）

2022/07/31 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯五雲宮，將於今年十月間舉辦啟建一百二十週年醮典，廟方正緊鑼密鼓籌劃，但寺廟門面牌樓一角被民宅遮蔽，讓廟方覺得不夠圓滿，經民宅屋主同意及立委陳超明協助，透過水保局農村再生計畫，利用對位技巧，在民宅外牆彩繪補上「被擋住的一角」，讓牌樓「完整」呈現，成為地方特殊街景。

民宅比牌樓早了20年

白沙屯五雲宮主祀七大巡王爺，相傳一百二十年前搭乘王爺船漂抵白沙屯海岸，被民眾發現而啟建，福蔭地方二甲子。廟方將於今年十月五日到十一日舉辦啟建一百二十年醮典，同時經王爺指示，將辦理暌違三十年的王船祭。

寺廟周邊民宅緊鄰、腹地受限，廟方的入口門面牌樓，視線上被民宅遮蔽一角，讓廟方覺得不夠圓滿。雖這間擋到牌樓的民宅屋主陳德萬，是五雲宮常務委員，但也不可能要求他拆屋，且民宅還是早牌樓廿年就存在。

補上被擋住的一角

陳超明國會辦公室執行長邱俐俐得知廟方苦惱，想起曾協助三義鄉公所向客委會爭取經費在建中國小大門階梯進行立體彩繪，不僅美化環境也成為地方特色拍照打卡點，遂聯想以牆面彩繪方式協助。

辦公室經徵得陳德萬同意後，透過水保局農村再生計畫，找來彩繪師利用對位技巧，在民宅外牆彩繪補上「被擋住的一角」，讓牌樓「完整」呈現。

此外，五雲宮周邊圍牆也一併彩繪上白沙屯當地信仰文化圖案，不僅解決了宮廟的「面子」問題，也讓社區顯得繽紛活力，成為地方特殊街景。

苗栗縣通霄鎮白沙屯五雲宮，門面牌樓一角被民宅遮蔽。（陳超明國會辦公室提供）

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