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    首頁　>　苗栗縣

    移工禁足令涉歧視 苗縣府被糾正

    2022/07/29 05:30

    〔記者吳書緯、彭健禮／綜合報導〕苗栗電子廠移工宿舍去年六月爆發群聚感染事件，苗栗縣政府逕自宣布移工禁足令，移工除上班外，不能離開宿舍。監察院表示，政府機關帶頭污名化移工的差別待遇，引來多家國際媒體報導，甚至被列入國際特赦組織及美國國務院公布的年度人權報告，重創我國人權形象，已在廿七日監院內族委員會通過監委王幼玲、王美玉所提調查報告，糾正苗栗縣政府與勞動部。對此，苗栗縣政府表示，待收到監察院糾正函文後，依內容進行檢討改進。

    縣府︰檢討改進

    王幼玲表示，苗縣府去年六月七日以保護縣民的健康與經濟安全為由，公告移工禁足令，缺乏明確的法律授權，已嚴重侵害移工人權，且一再曲解法令，以「指揮中心並沒有明確要求立即撤回移工禁令，亦無告知違法」、「迄未獲指揮中心正式來函或通知表示反對意見」為禁足令飾詞卸責，肇生移工差別性的歧視待遇，核有重大怠失。

    此外，王幼玲指出，疫情期間，每日皆有疫調足跡、防疫宣導等大量資訊，卻因勞動部欠缺與移工直接溝通的管道，導致發生有移工不知與確診者足跡重疊而未接受篩檢，或對疫苗資訊以訛傳訛，未能及時接種，造成疫情擴散，針對維護移工資訊近用權亦有違失，因此也提案糾正勞動部，並獲通過。

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