流標4次 苗市貓裏山公園風雨籃球場標出

2022/07/28 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市貓裏山公園是市民健身休憩的主要去處。苗栗市公所向客委會爭取到二千二百五十萬元經費補助，加上自籌二百五十萬元，要把公園內的露天籃球場改建為大型風雨球場，但流標四次，經公所追加二百六十二萬元，於最近第五次招標，終於標出，預計八月下旬動土、明年四月間完工。

8月下旬動土 明年4月完工

貓裏山公園籃球場於一九八四年啟用，提供喜愛籃球運動的民眾、學生活動，每年七、八月市公所及縣府也都在此場地辦理「三對三」籃球賽，但是球場使用迄今卅多年，因是露天球場，長期風吹日曬雨淋，歷經多次修補，地方反映盼能改為風雨球場。

獲補助2250萬 自籌250萬

市公所順應民意，向客委會爭取興建有風雨頂蓋及燈光照明的綜合休閒廣場，整座風雨球場計畫獲補助二千二百五十萬元、自籌二百五十萬元，著手改建；因當地為保安林地，球場要「加蓋」，需要建築執照，經公所辦理地目變更完成後，於今年三月上網辦理發包。

公所追加262萬 第5次順利標出

但受原物料價格上漲，標案一再流標，經公所函文請示行政院公共工程委員會，獲回復應審酌物價上漲及檢討項目單價，公所再追加二百六十二萬元，於最近第五次招標順利標出，預計八月下旬動工，預計明年四月間完工。

此外，因球場位處市郊，有市民希望裝設監視器與AED，以策安全，經公所評估認為監視器可以防止破壞公物、亂丟垃圾等功效，AED可以在發生意外時，協助第一時效急救，有其必要性，將來新的風雨球場都會設置。

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