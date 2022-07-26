全額補助 苗縣無人機培訓招生

2022/07/26 05:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府將舉辦無人機實境運用培訓班暨空拍攝影及微電影大賽，昨天召開記者會啟動，全額補助二十位縣內青年三萬元的無人機科技實戰課程學費，兩項比賽總獎金四十五萬元，縣府秘書長陳斌山期盼全台各界飛手從不同視角，拍出苗栗的人文內涵與美麗山海，發掘「苗栗之美」。

苗縣府勞工及青年發展處長彭德俊指出，苗栗縣為全台最早投入無人機產業的縣市，不但率全國之先發布《苗栗縣遙控無人機飛航管理辦法》、成立無人機科普基地、首辦無人機攝影競賽、首開無人機培訓課程、首辦無人機競速大賽，更是啟用全台首座無人機考照場地、設立首支消防局無人機隊等，打造苗栗智慧科技城市新形象。

舉辦空拍攝影及微電影大賽

彭德俊指出，今年將於廿九日至十月十七日規劃無人機訓練一系列課程，招生對象為戶籍或工作地位於苗栗縣，招生人數廿人，若報名踴躍，縣府將以報名者工作性質或產業類別與無人機關聯性作為優先順序考量。

此外，空拍攝影及微電影大賽主題為苗栗人文風景、地理景觀、生態環境、建築建設、產業發展及慶典活動等，以微電影等具故事性腳本為原則，總獎金四十五萬元，兩組除前三名，還有最佳山城主題獎、最佳海洋主題獎及優選等，獎項有四十多個，即日起至九月十二日徵件。相關訊息可上苗栗好青年—勞工及青年服務讚臉書粉絲專頁。

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