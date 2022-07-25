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    通霄西濱搶拍夕陽「入海」 警加強取締

    等不到觀景台完工，賞景人潮暴增，落日大道警方頻勸導。 （民眾提供）

    等不到觀景台完工，賞景人潮暴增，落日大道警方頻勸導。 （民眾提供）

    2022/07/25 05:30

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕獲交通部公路總局「台灣最美十大景觀公路」票選冠軍的台六十一線西濱快速道路苗栗縣通霄段，這幾天由西濱新埔聯絡道往台一線望去，剛好是拍攝夕陽「入海」的最佳時刻，吸引三、四百人前往賞景。通霄警分局指出，由於參觀人潮眾多，目前先採取民眾跨越馬路勸離、車輛違停開單告發。

    通霄警方表示，為防民眾將車停在新埔聯絡道眺望海景及落日，警方將加強取締、勸離，避免影響自身及他人安全。

    科技執法 違規畫面傳送警所

    警方強調，之前利用科技執法，在新埔聯絡道禁止停車區域及道路中央劃設警示區塊，啟動「區域位移偵測違規停車警示裝置」，一旦違停車輛或行人進入警示區域三十秒，透過微波傳送技術，可以即時傳送違停地點畫面至埔口派出所，回傳時也會發出警報，派出所員警即出勤，希望民眾遵守相關規定。

    新埔聯絡道往台一線方向道路寬闊筆直，可直擊台灣海峽，其中西濱快速道路獲選為最美景觀公路的票選照，就是由攝影師張文煥於西濱公路新埔落日大道附近拍攝。

    由於一年可以拍到落日大道夕陽正好要掉入海裡的時刻不多，最近剛好為近日點，且天氣晴朗，為賞景和拍照絕佳時間，因此吸引大批觀景民眾。

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