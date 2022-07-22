熄燈3年 苗市新東大橋預計年底再點亮

苗栗市新東大橋上LED燈，預計年底重新亮起來。（記者張勳騰攝）

2022/07/22 05:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市景觀地標「新東大橋」，橋體原本裝設的LED燈毀損嚴重，且維修費用高昂，苗栗縣政府無力負擔，二○一九年開始熄燈，經向中央爭取及縣府自籌共三千六百三十三萬元將進行改善；苗栗縣政府工務處長古明弘指出，工程相關預算中央審議中，核定後再辦理發包，若順利可望於今年底再度亮起來；至於電費未來會向企業募款支應。

爭補助3千多萬 更新照明系統

新東大橋一九九七年落成啟用，為全台第一座對稱斜張全電焊式鋼橋，二○○八年苗縣府加裝上千顆LED燈泡，變換不同顏色妝點後龍溪，成為縣內首座夜間亮化橋樑，加上橋體鄰近中山高速公路，許多返鄉、夜歸的遊子與民眾，看見新東大橋就知道「到家了」。

新東大橋燈具設備歷經風吹雨打，逐漸損壞，每次維修動輒數百萬元，苗縣府無力負擔，於二○一九年熄燈；多位議員在總質詢反映地方人士心聲，要求再度亮起來。

設投射LED燈 增夜間遊憩活力

苗縣府工務處指出，會將現有損壞之照明系統拆除，並於新東大橋中央分隔島設置投射式LED燈、兩側橋側及欄杆設置線燈及塔頂以線燈圍繞並輔以投射燈點綴。改善完成後，期盼透過新東大橋亮化提升區域的夜間景觀，並增加夜間遊憩活力與特色景致，再現苗栗市夜間地標。

經苗縣府提報「苗栗市新東大橋夜間亮化計畫」獲客委會補助二千二百九十五萬元，另工務處向公路總局提報「苗栗縣棗芋幸福公路︱苗二十六及縣道一一九甲環境亮點及悠活人行空間整體改善工程」，計畫內容含新東大橋照明設施工程補助一千零八十三萬，苗縣府自籌二百五十五萬元，共三千六百三十三萬元進行改善。

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