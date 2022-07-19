公館「紅棗王」 糖度破32度創新高

苗栗縣公館鄉農會舉辦紅棗鮮果評鑑，由紅棗產銷班長黃炎迴（前排右三）獲得特等獎，拿下「紅棗王」殊榮。（記者張勳騰攝）

2022/07/19 05:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉是全國唯一紅棗專區，鄉農會昨舉辦鮮果評鑑，今年受氣候影響，開花期間連日降雨，導致紅棗果實較小、產量比去年少，但甜度不受影響，反而創下新高逾三十二度，比賽結果由紅棗產銷班長黃炎迴獲得特等獎，奪下「紅棗王」殊榮。

公館的紅棗栽種面積約九十五公頃，今年受天候影響估計結果率少了四成，損失約二千萬元，也因為產量減少，牽動價格上揚，目前已進入採收期，鮮果每台斤一百九十元，比去年漲十元。

今年有廿六位棗農參加評鑑，參賽的紅棗須經過嚴格的農藥殘留檢驗才可與賽，評審依果粒大小、均質程度、包裝選別、紅棗甜度及肉質風味等逐一評分。

評審、苗栗區農業改良場作物改良課長賴瑞聲指出，今年參賽人數比往年少，因為今年開花期降雨量較多，影響紅棗產量，且果實相對較小，但紅棗外觀在顏色轉換程度上都不錯，轉色程度都達到三十％以上，另在糖度的部分，對比以往又更高，黃炎迴種出三十二．一度，創下新高。

公館鄉農會總幹事古雪雲表示，紅棗鮮果是季節性產品，去年向隅的消費者，今年要買要快；農會也將於廿三、廿四日在公館特色館舉辦紅棗節活動，加強行銷。

紅棗評鑑結果，特等獎黃炎迴，頭等獎范桂梅，貳等獎溫劉碧琴、吳文欽，參等獎邱俊閔、黃永輝，優等獎劉國樑、詹益賢、朱龍政、楊松發、吳漢能、廖金煇。

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