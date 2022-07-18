苗市第一座 生命紀念園區啟用

苗栗市首座生命紀念園區終落成啟用。（記者蔡政珉攝）

2022/07/18 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苗栗市公所興建的第一座公設納骨堂「苗栗市生命紀念園區暨生命紀念館」，歷經早年通過興辦事業計畫因故未動工、遭廢止許可，經苗栗縣政府二〇一九年函詢內政部確認該許可案效力存續後，立即推動，並且自籌一億六千五百萬元興建，於前年動土，昨天揭牌啟用，將可提供兩萬五千個塔位。

位南勢里 首期提供萬餘塔位

苗栗市公所表示，苗栗市生命紀念館位在南勢里第三公墓內，占地約一公頃，總工程經費一億六千五百萬元，為二層樓建築，第一期工程提供一萬二千五百個櫃位，目前已賣出一千六百個塔位。

第二期也將於近期動工，朝向以家族櫃位、雙人櫃位及天主教櫃位來作規劃，以符合民眾的宗教信仰選擇需求。整座園區並且以高綠覆率種植樹木和草皮，還有兼具滯洪功能的景觀生態池，營造綠意友善環境。

曾遭廢止許可 歷經波折興建

苗栗市長邱鎮軍指出，納骨堂興建是他的競選政見之一，堅持推動就是為了避免鄉親祭祖舟車勞頓，市民不需要再將往生親人的骨灰遺骸送至其他鄉鎮存放，追思親人也不要再異地奔波。

苗栗縣副縣長鄧桂菊出席與會，她表示，過去苗栗市內並無規劃骨灰骸存放設施，無法滿足市民對於現代化殯葬設施的需求。

鄧桂菊說，生命紀念館建造過程一波三折，歷經施工期限屆滿時廢止許可、苗縣府趕緊向內政部確認許可案效力後，隨即准許苗栗市公所辦理興辦事業變更，苗栗市生命紀念館才得以順利推動，終於落成啟用。

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