千萬元打造 苗縣龍鳳漁港新公廁動土

苗栗縣龍鳳漁港將打造波浪造型新公廁，昨天動土，預計年底前完工。（示意圖，縣府農業處提供）

2022/07/16 05:30

竹苗海濱自行車道貫通 聯外道拓寬 旅遊驛站改善 將有更多遊客造訪

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣龍鳳漁港為知名景點，也是縣府推行國際慢魚運動的重要據點之一，隨著海濱自行車道已與新竹市連貫，加上聯外道路拓寬、龍鳳旅遊驛站改善工程將陸續於今年完工，預計將吸引更多遊客造訪，但港區內公廁老舊、設備不足，縣府獲漁業署補助加自籌共一千萬元，打造波浪造型新公廁，昨天動土，預計年底前完工。

苗栗縣綠光海風自行車道與新竹市十七公里自行車道已於五月間銜接貫通，民眾可騎單車暢遊竹苗海濱風情；龍鳳漁港聯外道路拓寬工程也將於十月底完工，提供遊客出入港區便利性。

組合式老舊公廁 已不敷需求

此外，獲交通部觀光局補助，總經費四千八百萬元的「台六十一線龍鳳旅遊驛站改善工程」，也如火如荼展開，將新建浪花海洋活動基地及慢魚沙灣等周邊遊憩服務設施，提升觀光遊憩品質，預計年底完工。

縣府預期未來龍鳳漁港將吸引更多遊客造訪，但漁港內既有公廁是由苗栗縣舉辦百年燈會活動期間的組合式廁所遷置，歷經十餘年使用，相關設施老舊、頻繁損壞，不敷需求。經縣府農業處提報計畫，獲漁業署補助六百五十萬元，加上縣府自籌三百五十萬元，共計一千萬元新建。

新公廁以波浪、海豚曲線設計

農業處簡報指出，新建公廁以波浪、中華白海豚的曲線為設計發想，為一層鋼筋混凝土結構建築，設有小便斗、馬桶、小兒馬桶、無障礙馬桶組、嬰兒尿布台及兒童安全座椅等符合建築物無障礙設施設計規範及公共場所親子廁所盥洗室設置辦法之衛生設備，預計十二月下旬竣工。

苗栗縣龍鳳漁港將打造波浪造型新公廁，昨天動土，預計年底前完工。（記者彭健禮攝）

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