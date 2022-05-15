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    首頁　>　苗栗縣

    白沙屯媽進香 醫療團不處理水泡、換藥

    苗栗縣白沙屯媽祖婆今年八天七夜徒步南下進香，將於廿日凌晨起駕出發，已有逾八．六萬名「香燈腳」報名追隨「粉紅超跑」。（白沙屯拱天宮提供）

    苗栗縣白沙屯媽祖婆今年八天七夜徒步南下進香，將於廿日凌晨起駕出發，已有逾八．六萬名「香燈腳」報名追隨「粉紅超跑」。（白沙屯拱天宮提供）

    2022/05/15 05:30

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣白沙屯媽祖婆今年八天七夜徒步南下進香，將於廿日凌晨起駕出發，已有逾八．六萬名「香燈腳」報名追隨「粉紅超跑」。因進香期程長，白沙屯拱天宮安排醫療團隨行，沿途照護信眾身體健康，不過因應武漢肺炎疫情，今年醫療團不處理水泡或換藥等，僅提供危急狀況之緊急處理。

    白沙屯拱天宮昨天公告，因應疫情為維持今年度進香救護工作的量能，經廟方管委會與醫療團商討決議，今年度進香，沿途不架設換藥站；醫療團不處理水泡或換藥等，如有需求，屆請各醫療團隊提供適當耗材，請香燈腳逕自處理等相關措施。

    拱天宮說，因進香期程長，為維護信眾進香期間身體健康及因應突發狀況，每年都有醫療團隨行，包括救護車、醫師、護理人員。因進香採徒步，往年處理最多的就是信眾走到腳起水泡，醫療團都會貼心協助處理、換藥，但今年考量疫情，減少接觸，不再協助處理，僅提供危急狀況之緊急處理。

    拱天宮也請香燈腳自行備妥紗布、紙膠等物品，沿途如有水泡或小傷口方便自行處理；進香途中如有身體不適請適時休息，補充水分；如自行快篩呈陽性反應或有武漢肺炎相關症狀也請自行就醫並離開隊伍，切勿搭乘大眾交通工具或共乘車輛就醫，如有疑問可撥打一九二二詢問。

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